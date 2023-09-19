Ekrem İmamoğlu, Akşener'in açıklamalarına 'İstanbul ittifakı' vurgusuyla yanıt verdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İyi Parti Lideri Akşener'den gelen 'ittifak yok' çıkışını değerlendirdi. İmamoğlu, "Makul görüşmeler için uygun zeminlerin oluşabileceğini düşünüyorum. Buna Akşener de dahil" dedi.

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ensonhaber.com

Türkiye, tarihi bir seçimi geride bıraktı.

Şimdi ise gözler yerel seçime çevrildi.

Böylelikle siyaset arenası bir kez daha hareketlendi.

Ancak seçim hezimetini henüz sindirmeyen muhalefet cephesinde, yerel seçim öncesi kozlar paylaşılıyor, tansiyon giderek tırmanıyor.

Akşener'den yerel seçimde ittifaka veto

Mağlubiyet sonrası ittifak krizinin yaşandığı Millet İttifakı'nda, yerel seçimler için yol haritası çiziliyor.

Bu sürece açıklamalarıyla damga vuran ve adeta zehir zemberek sözlerle aynı masaya oturduğu partileri eleştiren İyi Parti Lideri Meral Akşener, yerel seçimlerde kendi kadrolarıyla milletin karşısına çıkacaklarını söyledi.

İmamoğlu ve Yavaş'ın üzerini çizdi

Böylelikle Akşener, ittifak sistemini tamamen reddettiklerini belirtti ve önümüzdeki seçimlerde CHP'ye kapılarını tamamen kapatmış oldu.

Bir süre önce abla-kardeş imajı çizdiği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın da üzerini çizen Akşener, dün yaptığı açıklamalarda bir kez daha CHP'ye göndermede bulundu.

"İstanbul’u alan Türkiye’yi alamıyormuş"

Trakya Bölgesi İstişare Toplantısında konuşan Akşener, şunları söyledi:

Biz ittifak sisteminden vazgeçtik. Türkiye için eğile büküle öldük. Bundan sonra yok. İttifak sistemiyle yol yürümeyeceğiz. Sadece bugün değil 2028’de de kendi başımıza gireceğiz. Bu ortak seçilmiş belediye başkanlarımızı kötüleyeceğimiz anlamına gelmez. İstanbul’u alan Türkiye’yi alamıyormuş. Biz alamadık. İster beni suçlayın ister başkasını.



Pek çok CHP’li siyasetçi arkadaşımız televizyonlarda 15 milletvekili mevzuunu söylüyorlar. Bunun bir ödemesi vardıysa İstanbul ve Ankara’yı hediye ederek kendilerine ödedik, hâlâ alacaklıyız.

"Makul görüşmeler için uygun zeminlerin oluşabileceğini düşünüyorum"

Bunun üzerine bugün İmamoğlu'na, Akşener'in açıklamaları soruldu.

Konuşmalarında ‘İstanbul ittifakı’ vurgusu yapan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı: