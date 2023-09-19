Türkiye, tarihi bir seçimi geride bıraktı.
Şimdi ise gözler yerel seçime çevrildi.
Böylelikle siyaset arenası bir kez daha hareketlendi.
Ancak seçim hezimetini henüz sindirmeyen muhalefet cephesinde, yerel seçim öncesi kozlar paylaşılıyor, tansiyon giderek tırmanıyor.
Akşener'den yerel seçimde ittifaka veto
Mağlubiyet sonrası ittifak krizinin yaşandığı Millet İttifakı'nda, yerel seçimler için yol haritası çiziliyor.
Bu sürece açıklamalarıyla damga vuran ve adeta zehir zemberek sözlerle aynı masaya oturduğu partileri eleştiren İyi Parti Lideri Meral Akşener, yerel seçimlerde kendi kadrolarıyla milletin karşısına çıkacaklarını söyledi.
İmamoğlu ve Yavaş'ın üzerini çizdi
Böylelikle Akşener, ittifak sistemini tamamen reddettiklerini belirtti ve önümüzdeki seçimlerde CHP'ye kapılarını tamamen kapatmış oldu.
Bir süre önce abla-kardeş imajı çizdiği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın da üzerini çizen Akşener, dün yaptığı açıklamalarda bir kez daha CHP'ye göndermede bulundu.
"İstanbul’u alan Türkiye’yi alamıyormuş"
Trakya Bölgesi İstişare Toplantısında konuşan Akşener, şunları söyledi:
Biz ittifak sisteminden vazgeçtik. Türkiye için eğile büküle öldük. Bundan sonra yok. İttifak sistemiyle yol yürümeyeceğiz. Sadece bugün değil 2028’de de kendi başımıza gireceğiz. Bu ortak seçilmiş belediye başkanlarımızı kötüleyeceğimiz anlamına gelmez. İstanbul’u alan Türkiye’yi alamıyormuş. Biz alamadık. İster beni suçlayın ister başkasını.
Pek çok CHP’li siyasetçi arkadaşımız televizyonlarda 15 milletvekili mevzuunu söylüyorlar. Bunun bir ödemesi vardıysa İstanbul ve Ankara’yı hediye ederek kendilerine ödedik, hâlâ alacaklıyız.
"Makul görüşmeler için uygun zeminlerin oluşabileceğini düşünüyorum"
Bunun üzerine bugün İmamoğlu'na, Akşener'in açıklamaları soruldu.
Konuşmalarında ‘İstanbul ittifakı’ vurgusu yapan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:
2019’da yaptığımız sağlıklı ittifakın temelinde gerçekten bir İstanbul ittifakı vardı. Bunun özünde büyük bir toplumsal ittifak oluştu. Yüzde 55’e yakın bir oyla belediye başkanı seçildi. İstanbul ittifakının kurulabileceğine, siyasi ittifakların da müzakere edebileceğine inancım hala tam. Günü geldiğinde makul görüşmeler için de uygun zeminlerin oluşabileceğini düşünüyorum. Buna Akşener de dahil.