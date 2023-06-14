Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu Ankara’da bir araya geldi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’yla görüşmek için Ankara'da geldi. İki ismin Ahlatlıbel Parkı'nda buluştuğu öğrenildi.

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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandıktan yeniden Recep Tayyip Erdoğan çıktı.

Büyük vaadler veren 6'lı masa çıkan sonuç karşısında yeniden hayal kırıklığı yaşadı.

Kritik cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardında muhalefette nabızlar her geçen saniye artıyor.

Muhalefet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha kazanması sonrası eleştiri okları Kemal Kılıçdaroğlu'na çevirdi.

Bu durum ardından özellikle CHP'de iç hesaplaşma başlarken değişim tartışmaları da gündeme geldi.

Parti kurmayları 'değişim' mesajı verirken, Kılıçdaroğlu ise grup toplantısında 'yola devam' açıklamasında bulundu.

İstifa etmemekte direnen Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı ise CHP'deki değişim talebini daha da artırdı.

İki isim parkta bir araya geldi

Muhalefette kritik günlerin yaşandığı anlarda değişim talebinin öncüsü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’yla Ankara’da bir araya geldi.

Bugün erken saatlerde Ankara’ya giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’yla Ahlatlıbel Parkı’nda bir araya geldi.

Görüşme saat 10.45 civarında başladı.