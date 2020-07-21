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    Ekrem İmamoğlu, Ayasofya'da ilk namaza katılmayacak

    Ekrem İmamoğlu, Ayasofya'da ilk namaza katılmayacak

    İBB Başkanı İmamoğlu, Ayasofya'da ilk namazın kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak.
    • Haber Merkezi
    • 21.07.2020 - 09:09
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    Ekrem İmamoğlu, Ayasofya'da ilk namaza katılmayacak

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 86 yıl sonra ibadete açılan Fatih Sultan Mehmet'in emaneti Ayasofya'da, ilk namaz için geri sayım başladı.

    24 Temmuz'da kılınacak namaz için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

    Dünyanın gözü Ayasofya'da olacak.

    Dünya medyasından birçok gazetecinin yakından takip edeceği ilk namaz programına, İstanbul'u yöneten isim katılmayacak.

    LOZAN'I ANACAK

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ayasofya'da ilk namaz yerine Lozan Antlaşması'nın yıl dönümü nedeniyle Ankara'da düzenlenecek olan etkinliğe katılacak.

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