"Sahte diploma" davasında Ekrem İmamoğlu'na öğrenim durumu soruldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan operasyonlar kapsamında yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu, bugün bir kez daha hakim karşısında.

İmamoğlu, sahte diploma davasında hakim karşısına çıktı.

Silivri'de görülen davada mahkeme salonuna gelen İmamoğlu'nun fotoğrafları da sosyal medyaya düşmeye başladı.

ZAYIFLIĞI DİKKATİ ÇEKTİ

İmamoğlu'nun fotoğraflarında dikkat çeken bazı detaylar vardı...

Bunlardan en önemlisi ise İmamoğlu'nun bir hayli zayıflaması oldu.

Ekrem İmamoğlu'nun zayıf halleri dikkatlerden kaçmadı.

MUTSUZ OLDUĞU GÖRÜLDÜ

İmamoğlu'nun ayrıca mutsuz halleri de çekilen fotoğraf karelerine yansıyan detaylardan birisi oldu.

ÖĞRENİM DURUMU SORULDU

Duruşmanın başlamasının ardından hakim, İmamoğlu'na "Öğrenim durumunuz nedir?" diye sordu.

"Yüksek lisans" cevabını veren İmamoğlu, akabinde gelen "Sabıkanız var mı?" sorusunu ise "Allah'a şükür yok." diye cevapladı.