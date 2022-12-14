Ekrem İmamoğlu davasında karar açıklandı

Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesi ile yargılanan İBB Başkanı İmamoğlu, 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezasına çarptırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2019 yılında yerel seçimlerin iptal edilmesi sonrasında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret etti.

İmamoğlu'nun, YSK başkan ve üyelerine “alenen hakaret” ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Ekrem İmamoğlu katılmazken, avukatları salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP milletvekilleri ve belediye başkanları ile çok sayıda partili de duruşmaya izleyici olarak katıldı. Mahkeme hakimi, reddi hakim talebinin reddedildiğini, ret kararına itiraz edildiğini ve yeniden reddedildiğini tutanağa geçirdi.

"Bu çok yakışıksız bir ifade, ona yanıt verelim"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Murat Ongun, “Olay günü başkanımız Ekrem İmamoğlu ile bir arada bulunuyorduk. Basın danışmanı olduğum için medya ile ilişkileri ben kuruyorum. Bir toplantı esnasında gazeteci arkadaşlarımız İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yaptığı açıklamada İBB Başkanına ahmak dediğini mesaj olarak gönderdiler. Bu konuda Ekrem İmamoğlu’nun Soylu’ya yanıt vermek isteyip istemediğini sordular, ben de konuyu başkanımıza sordum. O da, ‘bu çok yakışıksız bir ifade, ona yanıt verelim’ dedi.

Ekrem İmamoğlu'ndan karar sonrası ilk açıklama VİDEO









"Az bile konuştum dedi"

Ardından gazeteci arkadaşları arayıp davet ettim. Onlar da sordukları soruyu İçişleri Bakanını işaret ederek sordular. Başkanımız da verdiği yanıtta ‘lafa bakarım’ diye devam eden cümleyi kurmuştur. Açıklamanın ardından tekrar toplantılara devam ettik. Binanın içine girerken ben kendisine ‘acaba sayın bakana çok mu ağır konuştunuz’ diye sordum. O da ‘az bile konuştum’ dedi” ifadelerini kullandı.

Savcı mütalaasını tekrar etti, ceza istedi

Cumhuriyet Savcısı, Ekrem İmamoğlu’nun “kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret” suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis ile cezalandırılmasını talep ettiği mütalaayı tekrar ettiğini belirtti. Bunun üzerine söz alan sanık avukatları, esas hakkındaki mütalaaya ilişkin ayrıntılı savunma yapmak süre istedi. Mahkeme, esas hakkındaki savunmanın hazırlanması için yeterli sürenin verildiğini belirterek, süre talebinin reddine hükmetti.

İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, “Bu celse verilen bir mütalaa var. Mütalaaya karşı hazırlık yapılması zorunludur. Süre verilmesi talebimizin tekrar gözden geçirilmesini talep ederiz. Aksi halde oturuma makul bir süre ara verilerek savunmamızı hazırlamak içim süre talep ederiz” dedi.

Mahkeme, sanık avukatlarının son savunmalarını sunmaları için saat 16.00’a kadar duruşmaya ara verdi.

2 yıl 7 ay hapis ve siyasi yasak cezası

Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesi ile yargılanan İBB Başkanı İmamoğlu hakkında, 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Mahkeme, İmamoğlu hakkında TCK'nın "Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" konusunu içeren 53. maddesinin uygulanmasına hükmetti.

Akşener, İmamoğlu'na sarıldı

Bir diğer yandan destek amaçlı Ankara'dan İstanbul'a gelen İyi Parti Lideri Meral Akşener, karar sonrası Ekrem İmamoğlu ile kucaklaştı.

Akşener, önce İmamoğlu'na ardından da eşine sarıldı.

"Mücadelemiz daha güçlü başlıyor"

İmamoğlu'ndan karar sonrası ilk açıklama da beraberinde geldi.

İmamoğlu, “Halkın verdiği yetkiyi bir avuç insan alamaz. Mücadelemiz daha güçlü başlıyor Allah’ın izniyle” ifadelerini aktardı.

Siyasi yasak nedir?

Yaşanan son dakika gelişmesi sonrası sıkça aranan 'siyasi yasak' kavramı ne anlama geliyor?

Mevzuatta yer alan "Siyasi partiler bu kişileri hiçbir suretle aday gösteremezler" düzenlemesi uyarınca, siyaset yasağı konulan kişiler hiçbir partiye üye olamıyor.

Siyaset yasağı konulan kişiler, bağımsız olarak hem genel hem de yerel seçimlere girebiliyor.