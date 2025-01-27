Ekrem İmamoğlu gündemine İstanbul'un sorunlarını almadı

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İstanbul'da ulaşımdaki arızalar, trafik çilesi ve çevre kirliliği her geçen gün büyümeye devam ediyor.

Bu konular hakkında çözüm beklenirken İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz günlerde İsviçre'ye gitmişti.

İsviçre dönüşü sonrası bu sabah bir basın toplantısı gerçekleştiren İmamoğlu kameraların karşısına geçti.

Toplantının ana konusu ise İstanbul'un sorunları değil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP yönetimini paniğe götüren "Turpun büyüğü heybede" açıklamalarıydı...

İSTANBUL'UN SORUNLARI YİNE ÖTELENDİ

Her fırsatta ülke içi ülke dışı ziyaretlerle ve İstanbul dışı konularla kamuoyunun gündemine gelen İmamoğlu, son basın toplantısında da megakentin sorunlarını gündeme almaması yeniden eleştirilere neden oldu.

İSVİÇRE'DEN FOTOĞRAF

Son olarak İmamoğlu, Marmara'da ilerleyen müsilaj ve İstanbul'un ulaşımdaki sorunları devam ederken İsviçre'de Lozan Olimpiyat Evi'nde Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach ile çektirdiği fotoğrafı paylaşmıştı.