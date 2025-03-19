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Haber Merkezi

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul'un ilçe belediyelerinde uzun süredir devam eden yolsuzluk operasyonları, sabah saatlerinde gözaltılara dönüştü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 6 şüpheli hakkında "terör" soruşturmasından gözaltı kararı verildi.

PKK TERÖR ÖRGÜTÜNE YARDIM

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan gözaltına alındı.

İLGİLİ HABER SON DAKİKA! Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı

PKK UZANTISI İLE İTTİFAK

İstanbul yerel seçimleri için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "kent uzlaşısı" temelinde terör örgütünün Halkların Demokratik Kongresi (HDK) çatı yapılanmasıyla ittifak yapıldığına dair tespitlerin terör örgütüne müzahir medya tarafından duyurulduğu belirtilen açıklamada, başta İstanbul olmak üzere birçok ilde HDK mensuplarına yönelik eş zamanlı yakalama ve gözaltı işlemlerinin yapıldığı, soruşturmaların da halen devam ettiği kaydedildi.

KAYYUM ATANMASININ YOLU AÇILDI

Tüm bu suçlamalar akıllara kayyum ihtimalini getirdi.

Ekrem İmamoğlu'nun terör soruşturması ve teröre yarım etmek suçundan gözaltına alınması, İBB'ye kayyum atanmasının da önünü açmış oldu.

CHP'li belediyelere düzenlenen operasyonlarda terör suçlamasıyla gözaltına alınan başkanların yerine kayyum atanırken, yolsuzluk suçlaması ile gözaltına alınanların yerine kayyum atanması uygulamasına gidilmemişti.

Önümüzdeki günlerde İmamoğlu'nun yerine de kayyum atanması bekleniyor.

İMAMOĞLU HAKKINDAKİ TERÖR SORUŞTURMASI

İşte Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı terör dosyasının ayrıntıları:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün başta İstanbul olmak üzere metropol illerde etkinliklerinin arttırılması amacıyla fiilen 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerde hayata geçirdiği "kent uzlaşısı" faaliyetiyle ilgili olarak terör örgütü elebaşlarından Cemil Bayık ve Mustafa Karasu'nun seçim öncesinde görüş ve talimatlarını terör örgütüne müzahir medya aracılığıyla ilettiği aktarıldı.

İstanbul yerel seçimleri için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "kent uzlaşısı" temelinde terör örgütünün Halkların Demokratik Kongresi (HDK) çatı yapılanmasıyla ittifak yapıldığına dair tespitlerin terör örgütüne müzahir medya tarafından duyurulduğu belirtilen açıklamada, başta İstanbul olmak üzere birçok ilde HDK mensuplarına yönelik eş zamanlı yakalama ve gözaltı işlemlerinin yapıldığı, soruşturmaların da halen devam ettiği kaydedildi.

PKK'NIN UZANTISI İLE İTTİFAK

Açıklamada, belirtilen tespitler üzerine CHP kontenjanından seçilen belediye meclis üyeleri ile atanan belediye başkan yardımcıları incelendiğinde bir kısmının terör örgütü ile iltisakları bulunduğuna işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"31 Mart 2024 tarihli yerel seçimden yalnızca birkaç gün önce CHP'ye üye kaydı yaptırdıkları, bugüne kadar İstanbul ili muhtelif ilçelerinde CHP kontenjanından seçilen belediye meclis üyeleri ile atanan belediye başkan yardımcılarından Ataşehir ve Kartal Belediye Başkan Yardımcıları ile 8 İBB meclis üyesi olmak üzere toplam 10'unun HDK verilerinde geçtiği ve örgüt mensupları olduklarının tespiti ile soruşturmalarımız kapsamında gözaltına alındıkları ve tutuklandıkları, bu şahıslar dışında 8 belediye meclis üyesinin HDK haricinde terör örgütüne dair başkaca irtibatlarına binaen soruşturmalarımız kapsamında tutuklandıkları, bu zamana kadar anlatılan şekilde 18 terör örgütü mensubu meclis üyesinin tutuklandığı, geri kalan şüphelilere ilişkin soruşturma işlemlerine devam edildiği anlaşılmaktadır."

İBB İŞTİRAKLERİNDE PKK ÜYELERİ İŞE ALINDI

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgi ve belgelere göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan, PKK/KCK terör örgütünün ideolojik alan yapılanmasında faaliyet gösterdiği tespit edilen firari şüpheli A.B, A.B’nin sahibi olduğu Spectrum House çalışanı ve 2018 yılında terör örgütünün kırsal alanına eleman aktarılması hususunda tespit bulunan H.A. ile Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir'in iştirak halinde "kent uzlaşısı" faaliyetinin içerisinde yer aldıkları belirtildi.

Yine İBB iştiraki İstanbul Planlama Ajansı ve BİMTAŞ bünyesinde terör örgütü mensupları/sempatizanlarının işe alındığı ifade edilen açıklamada şöyle devam edildi: