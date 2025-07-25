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Ekrem İmamoğlu hastaneye kaldırıldı

Yolsuzluk suçundan Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, yaşadığı şiddetli bel ve eklem ağrısı sebebiyle Silivri Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. İmamoğlu tedavi ve tetkiklerin ardından cezaevine geri götürüldü.

Haber Merkezi Haber Merkezi
25.07.2025 12:01
Ekrem İmamoğlu hastaneye kaldırıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'ne (İBB) yönelik başlattığı yolsuzluk soruşturması, Türkiye'nin gündemine oturdu.

Soruşturma kapsamında kendisine belediye içinde bir rüşvet ve yolsuzluk ağı kurduğu öne sürülen Ekrem İmamoğlu, 23 Mart'ta tutuklanarak Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

HASTANELİK OLDU

Dört aydır cezaevinde bulunan İmamoğlu, bugün sabah saatlerinde rahatsızlandı.

İmamoğlu, cezaevi yönetimi tarafından sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.

CEZAEVİNE GERİ GÖNDERİLDİ

Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edilen İmamoğlu'nun şikayetinin, şiddetli bel ve eklem ağrısı olduğu öğrenildi.

Muayene işlemlerinin tamamlanmasının ardından İmamoğlu, aynı gün içinde yeniden Marmara Cezaevi'ne götürüldü.

İmamoğlu’nun sağlık durumuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu tutuklandı SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu tutuklandı

İMAMOĞLU'NUN TUTUKLANMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB’ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 90’dan fazla kişi 19 Mart 2025 tarihinde gözaltına alınmıştı. Soruşturmada, İmamoğlu’na “suç örgütü kurmak ve yönetmek”, “rüşvet almak”, “irtikap”, “hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamaları yöneltilmişti.

23 Mart 2025 tarihinde nöbetçi sulh ceza hakimliği, İmamoğlu’nun bu suçlamalar doğrultusunda tutuklanmasına karar vermiş, ancak “silahlı terör örgütüne yardım etme” suçlamasından tutuklama talebi reddedilmişti. Soruşturma kapsamında toplam 48 kişi tutuklanırken, 41 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı

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