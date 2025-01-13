Ekrem İmamoğlu iktidarı hedef aldı

ANKA

Türkiye yeni haftaya peş peşe gelen son dakikalarla uyandı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat dahil 47 kişi büyük bir yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

Yapılan yolsuzluk operasyonun ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'da CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Özgür Özel ile bir araya geldi.

Uzun süre yapılan görüşmenin ardından iki isim kameralar karşısına geçti.

Önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuşma yaptı.

"İLK SEÇİMDE İKTİDARIZ"

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ifadeler kullandı.

"İlk seçimde sizi oradan indirmeye ve halkın iktidarını kurmaya kadir olduğumuzu göreceksiniz" diyen Ekrem İmamoğlu, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum, İBB'de görev yaptınız. Sizin döneminizde birçok kişinin ihaleye fesat soruşturmasıyla hakim karşısına çıktığını biliyoruz. Ama siz çıkmadınız. Neden? Çünkü kanun ve nizam var. Ama yönettiğiniz Türkiye'de kanun ve nizam kalmamıştır.

Bizzat Cumhurbaşkanı'nın bilgisi dahilinde yürüyen İstanbul operasyonlarının adresi bellidir. Ne yaparsanız yapın bu milletin gözünde de kalbinde de yer etmeye, vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. İlk seçimde sizi oradan indirmeye kadir olduğumuzu göreceksiniz. Bu Ali Cengiz oyunları bize sökmedi sökmeyecek."

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Ekrem İmamoğlu'nun genel siyasete evrilen konuşmasının ardından Özgür Özel kameralar karşısına geçti.

Özgür Özel yaptığı konuşmada erken seçim çağrısı yaptı.

CHP Lideri, bir an önce Türkiye'nin seçime gitmesi gerektiğini söyledi.