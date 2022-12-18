Ekrem İmamoğlu ile Meral Akşener'in sarıldığı anlar gündemde

CNN Türk canlı yayınında Ekrem İmamoğlu ile Meral Akşener'in sarıldığı anlar ti'ye alındı. Melik Yiğitel, görüntüyü eleştiren CHP'li Mehmet Bekaroğlu'na tokat gibi bir cevap verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davadan 2 yıl 7 ay hapis cezasını öğrendiği anda çekilen görüntüler kamuoyunun gündeminde.

Murat Ongun tarafından yayınlanan görüntülerde, Ekrem İmamoğlu'nun kararı öğrendiği anda büyük bir sevinçe İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile kucaklaştığı görülüyor.

Neyi kutluyorsunuz

Bir belediye başkanının aldığı cezayı neden böyle bir sevinçle kutladığı günlerce sorgulandı.

Konu CNN Türk canlı yayınında da masaya yatırıldı.

Üzülme sarılması nasıl olur

Programın yorumcularından Melik Yiğitel, üzülme sarılmasının nasıl olacağının sorulması üzerine ayağa kalktı ve Hande Fırat ile üzülme sarılmasını gösterdi, insanın o anlarda gülmeyeceğini söyledi.

Hande Fırat ile Melik Yiğitel'in İmamoğlu-Akşener canlandırması VİDEO

CHP'li Bekaroğlu ile Melik Yiğitel'in tartışması

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu bu görüntüleri "Şu palyaçolarının haline bakın!" notuyla paylaştı.

Melik Yiğitel ise Mehmet Bekaroğlu'na çok sert bir cevap verdi.

Yiğitel, "Bence erkek adamın kadın kotasından parti yönetimine girmesi palyaçoluktur. Bence Mustafa Kemal Atatürk’e ‘kefere Kemal’ deyip sonra gidip onun kurduğu partiden milletvekili olmak palyaçoluktur." dedi.