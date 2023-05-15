Ekrem İmamoğlu İstanbul'a döndü: Hizmet için planlarımızı ele aldık Dün seçim sonuçlarını Ankara'dan takip eden ve sık sık açıklama yaparak kazandıklarını söyleyen Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a döndü. İmamoğlu sosyal medyadan, "Ankara’da sabaha kadar sürdürdüğümüz siyasi mücadelenin ardından, İstanbul’da rutin İBB yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştirdik" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte, seçim boyunca mitinglere gitti.

Miting miting dolaşan Ekrem İmamoğlu, dün ise seçim sonuçlarını Ankara'da takip etti.

Ankara'da sonuçların açıklanmaya başlaması ile de Mansur Yavaş ile sık sık kamera karşısına geçen İmamoğlu, bugün İstanbul'a döndü.

Seçimleri kaybeden Millet İttfakı'nda sessizlik hakim olurken, İmamoğlu ise İstanbul'da işine döndüğünün sinyalini sosyal medyadan verdi.

Ekrem İmamoğlu İstanbul'a döndü

Ankara'da seçim sonuçlarını takip eden ancak umduğunu bulamayan Ekrem İmamoğlu, belediyeye geri döndü. Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından toplantı yaptığı anları paylaştı.

Seçimlerden dolayı "yıllık izne" çıkan Ekrem İmamoğlu'nun paylaştığı görsele de yorum yağdı.

Sosyal medya üzerinden, "Nihayet belediye başkanı olduğunu hatırladı." gibi birden fazla yorum alan İmamoğlu, hizmet için plan yaptıklarını not düştü.

"Orta ve uzun vadeli planlar..."

İstanbul'a dönen İmamoğlu payalştığı tweet'te; "Ankara’da sabaha kadar sürdürdüğümüz siyasi mücadelenin ardından, İstanbul’da rutin İBB yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştirdik.

İstanbul için kısa, orta ve uzun vadeli planlarımızı ele aldık. İstanbul’a yoğun hizmet trafiğimiz artarak sürecek." dedi.