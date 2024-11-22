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Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yurt dışı gezileri devam ediyor.

İmamoğlu, bu kapsamda Almanya'da...

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Helmut Schmidt Vakfı'nda konuşma yapan İmamoğlu, burada bir de söyleşiye katıldı.

TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETTİ

İmamoğlu, söyleşide adeta Türkiye'yi şikayet etti.

Kayyum uygulamaları üzerinden hükümeti eleştiren İmamoğlu, Türkiye'de otoriter bir yönetim olduğunu söyledi.

İşte İmamoğlu'nun Almanlara Türkiye'yi şikayet ettiği ifadeleri:

"HÜKÜMET BELEDİYELERE KAYYUM ATIYOR"

"Türkiye'de seçilmiş insanlar görevlerinden alınıyor, onun yerine hükümet kendi yetkilisini kamu görevlisini belediye başkanının yerine atıyor. Ben şu an Türkiye'de hem İstanbul Belediye Başkanıyım hem de Türkiye Belediyeler Birliği Başkanıyım...

Ve bu arkadaşların hukuki mücadelesini de son derece güçlü bir şekilde veriyorum. Mesela Türkiye'deki farklı görüşlerde olan tam 11 siyasi partiyi ziyaret ettim, her birisinin kanun taslağına imzasını alarak bugün Meclis'e ortak kanun tasarısını verdik.

"MUHALEFETTE GÜÇ BİRLİĞİ YAPTIK"

Aslında neyi başardık? Şu an mevcutta kayyum dediğimiz bu uygulamaya karşı biz neredeyse Türkiye'de yüzde 75'e yakın oyu olan partilerin ortak imzasıyla iktidarın bu otoriter tutumuna karşı güç birliği yaptık. Ben 2 haftadır o liderleri geziyordum."