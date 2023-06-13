Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek Seçimlerden hüsranla ayrılan CHP'de 'değişim' tartışmaları yaşanırken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere yarın Ankara'ya gideceği öğrenildi.

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Seçimleri kaybeden Millet İttifakı'nda yaşanan hayal kırıklığı hala geçmiş değil..

Sandıktan çıkan sonuçların ardından özellikle CHP'de iç hesaplaşma başladı.

Parti tabanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesini isterken CHP Lideri'nden 'devam' mesajları geldi.

İstifa etmemekte direnen Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı ise CHP'deki değişim talebini daha da artırdı.

Muhalefette kritik günlerin yaşandığı anlarda değişim talebinin öncüsü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı.

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile yeniden görüşecek.

Ankara'da yeniden görüşecekler

Yarın Ankara'ya gidecek olan İmamoğlu'nun saat 10.30'da Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmesi bekleniyor.