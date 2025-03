Haberler



Ekrem İmamoğlu, New York Times'a Türkiye'yi şikayet etti

Ekrem İmamoğlu, New York Times'a Türkiye'yi şikayet etti Tutuklanan Ekrem İmamoğlu, The New York Times için kaleme aldığı yazısında ABD ve Avrupa'da kendisinin tutuklanmasına yönelik yeterince tepki gösterilmediğini belirtip "Adalet ve demokrasi için mücadele eden Türkiye ve dünya halkına inancım tam" dedi.