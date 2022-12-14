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    Ekrem İmamoğlu Saraçhane'de beklediği kalabalığı toplayamadı

    Ekrem İmamoğlu Saraçhane'de beklediği kalabalığı toplayamadı

    Hakkındaki davayı fırsata çevirmek isteyen İmamoğlu, destek çağrısında istediği kalabalığa ulaşamayınca belediyedeki temizlik işçilerini Saraçhane önüne topladı.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2022 - 17:33
    • Güncelleme : 14.12.2022 - 18:15
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    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı 'siyasi yasak' davasında bugün karar açıklandı.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. İmamoğlu hakkında siyasi yasak kararı verildi.

    Ekrem İmamoğlu davanın sonucu öncesi tüm vatandaşları Saraçhane'deki İBB Binası'na davet etti.

    Beklenilen kalabalık toplanılamadı

    Tüm bu çağrılar ve birçok siyasi partinin destek açıklamasına rağmen Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'de beklediği kalabalığı bulamadı.

    Beklenilen kalabalık toplanamayınca İBB yönetimi çareyi belediye personellerini alana zorla getirmekte buldu.

    Tüm personel Saraçhane'ye çağrıldı

    Tüm çalışanlara gönderilen mesajlarla personellerin Saraçhane'ye gelmesi çağrısı geldi.

    Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde ise temizlik personellerinin İBB araçlarıyla alana getirildiği görüldü.

    Ekrem İmamoğlu Saraçhane'de beklediği kalabalığı toplayamadı

    Ekrem İmamoğlu Saraçhane de beklediği kalabalığı toplayamadı #1

    Ekrem İmamoğlu Saraçhane de beklediği kalabalığı toplayamadı #2

    Ekrem İmamoğlu Saraçhane de beklediği kalabalığı toplayamadı #3

    Ekrem İmamoğlu Saraçhane de beklediği kalabalığı toplayamadı #4

    Ekrem İmamoğlu Saraçhane de beklediği kalabalığı toplayamadı #5

    Ekrem İmamoğlu Saraçhane de beklediği kalabalığı toplayamadı #6

    Ekrem İmamoğlu Saraçhane de beklediği kalabalığı toplayamadı #7


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