Ekrem İmamoğlu, Sarayburnu Parkı'nda incelemede bulundu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeniden düzenlenen Sarayburnu Parkı'nda incelemelerde bulunurken "İzin çıkar çıkmaz ihalesi, vesairesi başladık. Çok hızlı bitirdik" ifadesini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeniden düzenlenen ve büyük oranda ziyaretçilerin kullanımına açılan Sarayburnu Parkı'nda incelemelerde bulundu.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay ile Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Çağatay Seçkin'den tamamlanan ve devam eden projelerle ilgili bilgi alan İmamoğlu, daha sonra gazetecilere açıklama yaptı.

İstanbul'un en etkileyici noktalarından birisinde olduklarını ifade eden İmamoğlu, metruk hale gelen bir alanı, göreve başlamalarından kısa bir süre sonra ele aldıklarını aktardı.

"Çok hızlı bitirdik"

İmamoğlu, buradaki anıtla ilgili bir şikayet alınca hemen koşa koşa buraya geldiğini ve çevresindeki bakımsızlığı görünce üzüldüğünü dile getirerek "Sonra arkadaşlarımla oturduk, konuştuk ve bir proje süreci başlattık. Projenin kurul süreci takip edildi. Ne yazık ki orada iki yılı aşkın bir süre tartışmalarla sürdü. Sonucunda izin çıkar çıkmaz ihalesi, vesairesi başladık. Çok hızlı bitirdik." ifadesini kullandı.

'Arkeopark' kısmı

AA'nın haberine göre; ilk etapta 21 bin metrekarelik park ve yeşil alanı hizmete aldıklarını belirten İmamoğlu, 13 bin metrekarelik "Arkeopark" kısmının da 2023 yılının mart ya da nisan ayında İstanbullularla buluşacağını açıkladı.

"Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum"

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk Atatürk anıtının da bulunduğu alanda keyifli ve doyumsuz bir manzara oluştuğunu dile getiren İmamoğlu, "Deseniz ki 'İstanbul'un en değerli beş noktasından birisini söyleyin', herhalde bir tanesi burası. Hak ettiği değeri, hak ettiği konumu ve tasarımı bulmuş oluyor. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.