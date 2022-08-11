İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’a yağması beklenen yağmur öncesi AKOM’a giderek toplantı yaptı. Yağışın megakentin doğusuna kaydığını söyleyen İmamoğlu, “Tedbirimizi aldık” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da etkili olması beklenen yağış öncesi yeleğini giydi, Afet Koordinasyon Merkezi'ne (AKOM) gitti.

Burada açıklamalarda bulunan İmamoğlu, megakentte bugün beklenen yağmurun tahmin edilen ölçüde etkili olmadığını söyledi.

“Kontrolü buradan yürütüyoruz”

“Hem AFAD hem de AKOM olarak bizlerin yaptığı yağmur uyarısıyla beraber kurumumuz, bu hafta başından beri teyakkuzda.” diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

“Süreçle ilgili tedbirleri rutinin dışına çıkartarak artırmış durumdayız. Şu anda bütün ilgili kurumlarımızın yöneticileri burada. Kontrolü buradan yürütüyoruz. İstanbul genelinde, şu anda tümüyle hazır olan 4 bin 625 personelimiz sahada. Bin 831 araç-ekipmanla birlikte de vatandaşlarımızın yaşayacağı zorluklara karşı hazırlıklarını yapmış bir biçimde bu sağanak yağışa karşı müdahaleyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.”

Ekrem İmamoğlu, yağış öncesi AKOM’a gitti VİDEO







“Yağış İstanbul'un doğusuna kaydı”

DHA'ya yer alan habere göre Ekrem İmamoğlu, “Bugün sabah itibarıyla, Boğaz hattında yoğun bir yağış bekleniyordu ama henüz öyle bir yağış olmadı, gerçekleşmedi. Meteoroloji uzmanı arkadaşlarımızın burada bize aktardıkları bilgiler ışığında, yağmur İstanbul'un doğusuna doğru kaymış durumda ve şu an itibariyle Kocaeli ve Sakarya hattında daha etkili olacağı öngörüsü var. Saat 15.00'e kadar İstanbul da bu ihtimalin kapsamında ama daha çok doğu ilçelerimizde, yani Şile, Pendik, Kartal, Tuzla hattında daha etkili olacağı öngörülüyor.” diye konuştu.

“İstanbul’un altyapısıyla ilgili sorunun ciddi kısmını çözdük”

Afet süreçlerinde, geçmişteki bazı ihmaller yüzünden sorunlar yaşandığını öne süren İmamoğlu, “Ama iddiayla ifade etmeliyim ki; biz, 2,5 yıla yakındır hem İSKİ'yi hem Altyapı ve Yol Bakım, Fen İşleri gibi birimlerimizle beraber, İstanbul'un altyapıyla ilgili sorunun ciddi bir kısmını çözmüşüz diyebilirim. Ama yatırımlarımız devam ediyor.

Yaklaşık 11 milyarın üzerine çıkmış bir yatırım yaptığımızın İstanbullular tarafından bilinmesini istiyorum. Ancak sağanak yağışların olduğu, anlık düşüşlerin olduğu noktalarda, yaptığınız yatırım ya da oradaki altyapının dahi iyi olması buna tam yeterli olamayabiliyor.” ifadelerini kullandı.