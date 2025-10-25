Ekrem İmamoğlu yarın casusluk soruşturmasında ifade verecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İBB soruşturmalarla karşı karşıya...

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasından tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında iddianame beklenirken savcılık, yeni bir dosya daha açtı.

MERDAN YANARDAĞ GÖZALTINDA

Yeni soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında da “casusluk” ve “çıkar amaçlı suç örgütü” suçlamalarıyla işlem başlatıldı.

İmamoğlu ve Necati Özkan tutuklu bulunurken TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Yanardağ gözaltına alındı.

YARIN İFADE VERECEK

Ekrem İmamoğlu "casusluk soruşturması" kapsamında yarın saat 11.00'de Çağlayan Adliyesi'nde ifade verecek.



"İSRAİL'DE ASKERİ VE SİYASİ ALANDA FAALİYET"

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 4 Temmuz'da "casusluk" suçundan tutuklanan ve yabancı ülkeler lehine ajanlık faaliyetlerinde bulunduğu, görüşmelerini gizliliğe riayet etmek amacıyla kriptolu telefonlar üzerinden gerçekleştirdiği, farklı ülkelerde gerçekleşen iç karışıklıkları finanse ettiği tespit edilen şüpheli Hüseyin Gün'e ait dijital materyallerin incelendiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu incelemede, Gün'ün dijital materyallerinde sivil kişilerin ya da şirketlerin temin etmesinin mümkün olmayacağı askeri mühimmat ve silahlara ait fotoğraflara ve İsrail'de askeri ya da siyasi alanda faaliyet gösterdiği anlaşılan İsrail vatandaşlarına ait pasaport fotoğraflarına rastlandığı ifade edildi.