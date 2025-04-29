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İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmasının ikinci dalga operasyonu sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu ile ilgili ise yeni detaylar gündeme geliyor.

Otellerde elindeki çantayla kameraları kapatarak görüşme yapan İmamoğlu'nun lüks otomobilleri olduğu da netleşti.

LÜKS OTOMOBİLLERE EL KONULDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklanarak görevden uzaklaştırılan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lideri olduğu öne sürülen yolsuzluk örgütünün, Beykoz’da bulunan bir sitenin otoparkına gizlediği belirlenen milyonlarca lira değerindeki çok sayıda lüks otomobile el konuldu.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ OTOPARKINA ÇEKİLDİ

Ekrem İmamoğlu’nun gizli kasalarından Murat Kapki üzerine kayıtlı olduğu tespit edilen otomobiller, çekici vasıtasıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekildi.

LÜKS VE KLASİK OTOMOBİLLER

El konulan otomobiller arasında, son model lüks otomobillerle birlikte klasik otomobillerin de bulunduğu görüldü.

İŞTE O LÜKS OTOMOBİLLER