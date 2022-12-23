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    Ekrem İmamoğlu'na Konya'da 'aday olun' çağrısı

    Ekrem İmamoğlu'na Konya'da 'aday olun' çağrısı

    CHP'li diğer belediye başkanlarıyla birlikte Konya'da bulunan Ekrem İmamoğlu'na bir vatandaş, "75 yaşındaki insanları bu ülkenin başında görmek istemiyoruz, aday olun lütfen" diyerek çağrıda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 23.12.2022 - 14:41
    • Güncelleme : 23.12.2022 - 15:14
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    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da aralarında olduğu CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı, Konya'ya geldi.

    Mevlana Müzesi'ni ziyaret eden başkanlar, ardından sanduka başında dua etti.

    Ziyaretin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Konya Mevlana Meydanı’nda halkla buluştu.

    'Aday olun'

    Burada bir vatandaş, İmamoğlu'na 'Aday olun' diye çağrıda bulundu.

    İmamoğlu'nun arkasının dönük olduğu vatandaş, İBB Başkanı'na sesini duyurmaya çalıştı.

    Ekrem İmamoğlu'na Konya'da 'aday olun' çağrısı

    "75 yaşındaki insanları bu ülkenin başında görmek istemiyoruz"

    Vatandaşın, "Ekrem Başkan aday olun, bu millet sizin aday olmanızı bekliyor. Gençlerin adayı olun, 75 yaşındaki insanları bu ülkenin başında görmek istemiyoruz. Aday olun lütfen." sözleri dikkat çekti.

    Ekrem İmamoğlu na Konya da aday olun çağrısı #1

    Ekrem İmamoğlu na Konya da aday olun çağrısı #2

    Ekrem İmamoğlu na Konya da aday olun çağrısı #3


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