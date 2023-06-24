Ekrem İmamoğlu'ndan Meral Akşener paylaşımı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İYİ Parti’nin 3. Olağan Kongresi’nde yeniden Genel Başkanlığa seçilen sayın Meral Akşener'i tebrik ediyorum" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesine başından beri karşı çıktı.

Akşener, Kılıçdaroğlu yerine daha önce defalarca destek verdiği Ekrem İmamoğlu'nun çıkarılmasından yanaydı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yurt dışı ziyaretini fırsat bilen ve İmamoğlu ile miting yapan Akşener, 6'lı masa hezimetinden payını aldı.

İstediklerini masaya yaptıramayan Meral Akşener, bugün düzenlenen kurultayda bir açıklama yaptı ve 6'lı masadan ayrıldı.

6'lı masadan ayrılan ve yeniden genel başkan seçilen Meral Akşener'e Ekrem İmamoğlu'ndna tebrik mesajı geldi.

İmamoğlu tebrik etti

İYİ Parti’nin 3’üncü Olağan Kurultayı bugün başladı. Genel Başkanlık için tek aday olan Meral Akşener’in bin 151 oyun bin 127'sini alarak yeniden genel başkanlığa seçildi.

Ekrem İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı bir paylaşımla Meral Akşener'i tebrik etti. İmamoğlu, paylaşımında "İYİ Parti’nin 3. Olağan Kongresi’nde yeniden Genel Başkanlığa seçilen Sayın @meral_aksener’i tebrik ediyorum" mesajına yer verdi.