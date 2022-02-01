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    Ekrem İmamoğlu'nun ABD Büyükelçisi ile İngilizce diyaloğu

    Ekrem İmamoğlu'nun ABD Büyükelçisi ile İngilizce diyaloğu

    Ekrem İmamoğlu'nun ABD Büyükelçisi Flake ile sohbetinde konudan alakasız bir şekilde "Ben iyiyim" demesi Flake'i güldürdü.
    • Haber Merkezi
    • 01.02.2022 - 09:54
    • Güncelleme : 01.02.2022 - 09:55
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    ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, dün İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti.

    Saraçhane’deki başkanlık makamındaki görüşmeye Büyükelçi'nin eşi Cheryl Flake ve ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Daria L. Darnell de katıldı.

    Görüşmede Büyükelçi Flake, İstanbul gibi güzel bir şehirde bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek muhtemel iş birliği alanları ve yerel girişimleri destekleme konularında fikir alışverişinde bulundu.

    Ekrem İmamoğlu'nun ABD Büyükelçisi ile İngilizce diyaloğu VİDEO

    ELÇİ NE SÖYLEDİ İMAMOĞLU NE ANLADI

    Görüşmeye ait görüntülerde ise İmamoğlu ile Flake'in İngilizce diyaloğu damga vurdu.

    Flake'in İngilizce olarak "Tabii ki Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri için vazgeçilmez bir müttefik. Çok önemli bir zamanda aramızda olan bu bağ oldukça önem taşıyor. O yüzden burada olmaktan dolayı kendimi şanslı hissediyorum" ifadeleri karşısında  bir süre duraksayan İmamoğlu, "Aaa..Okey, I'm okey" (Ben İyiyim) demesi Flake'i güldürdü.

    İmamoğlu'nun bu İngilizcesi ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

    Ekrem İmamoğlu nun ABD Büyükelçisi ile İngilizce diyaloğu #1

    Ekrem İmamoğlu nun ABD Büyükelçisi ile İngilizce diyaloğu #2

    Ekrem İmamoğlu nun ABD Büyükelçisi ile İngilizce diyaloğu #3

    Ekrem İmamoğlu nun ABD Büyükelçisi ile İngilizce diyaloğu #4


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