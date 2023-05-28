Ekrem İmamoğlu'nun 'Aramızda kalsın kazanıyoruz' sözleri dalga konusu oldu 28 Mayıs seçimini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanmasından sonra en çok Ekrem İmamoğlu'nun sözleri tiye alındı.

ensonhaber.com Seçimin ikinci turuna ilişkin açıklanan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yine kazandı. Şehir şehir dolaşarak mitingler yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, her gittiği yerde aynı cümleleri kullandı. "Millet kazanıyor" Kalabalığa gaz vermek için "Kimseye söylemeyin. Size bir şey söyleyeyim aramızda kalsın, kazanıyoruz. Millet kazanıyor.” ifadelerini kullanan İmamoğlu, sosyal medyanın diline düştü. 6'lı masanın liderleri de aynı cümlelerle mitinglerde boy gösterdi. Sonuç ise yine değişmedi. Büyük hayal kırıklığı yaşayan liderlerin sözleri sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.