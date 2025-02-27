Ekrem İmamoğlu'nun ‘Bilirkişi’ davasında iddianame kabul edildi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun 27 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısının ardından bazı soruşturmalar ile kamu davalarında görevli bilirkişilerden birini soruşturma şüphelileri lehine sonuç doğuracak karar verilmesi amacıyla alenen hedef gösterdiği iddiasıyla resen soruşturma başlatılmıştı.

İmamoğlu hakkında hazırlanan "Bilirkişi" iddianamesi, bugün kabul edildi.

İddianamenin kabul edilmesinin ardından, İmamoğlu'nun duruşmasının tarihi de belli olmuş oldu.

2 YILDAN 4 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

İddianamede, ifadesine yer verilen bilirkişi S.B, İmamoğlu'nun açıklamalarıyla bir anda çeşitli basın yayın organları ile sosyal medyada isminin yayınlandığını, karalama kampanyasına maruz kaldığını belirtti.

S.B, bugüne kadar hiçbir şekilde hukuksuz işe imza atmadığını, sadece CHP değil diğer partilere ilişkin birçok davada da bilirkişilik yaptığını ifade etti. İddianamede İmamoğlu hakkında, "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

12 HAZİRAN'DA MAHKEMEYE ÇIKACAK

İddianamenin kabul edilmesinin ardından İmamoğlu'nun 12 Haziran'da mahkemeye çıkacağı öğrenildi.