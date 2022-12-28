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- Ekrem İmamoğlu'nun ceza gerekçesi açıklandı
Ekrem İmamoğlu'nun ceza gerekçesi açıklandı
Açıklanan gerekçede, İmamoğlu'nun yargılamayı ciddiye almaması ve olumsuz davranışları nedeniyle indirim uygulanmadığı da anlatıldı.
- Haber Merkezi
- 28.12.2022 - 14:51
İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret suçundan verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasının gerekçesini açıkladı.
17 sayfalık gerekçeli kararda dikkat çeken detaylar yer aldı. İmamoğlu'nun yargılamayı ciddiye almaması ve olumsuz davranışları nedeniyle indirim uygulanmadığı da anlatıldı.