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    Ekrem İmamoğlu'nun ceza gerekçesi açıklandı

    Açıklanan gerekçede, İmamoğlu'nun yargılamayı ciddiye almaması ve olumsuz davranışları nedeniyle indirim uygulanmadığı da anlatıldı.
    • Haber Merkezi
    • 28.12.2022 - 14:51
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    Ekrem İmamoğlu'nun ceza gerekçesi açıklandı

    İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret suçundan verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasının gerekçesini açıkladı.

    17 sayfalık gerekçeli kararda dikkat çeken detaylar yer aldı. İmamoğlu'nun yargılamayı ciddiye almaması ve olumsuz davranışları nedeniyle indirim uygulanmadığı da anlatıldı.

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