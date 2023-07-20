Ekrem İmamoğlu'nun değişim toplantısına katılan CHP'nin demirbaş vekilleri CHP'de Ekrem İmamoğlu'nun öncülüğünde Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirme toplantısı yapan isimlerin yıllardır milletvekilliği yapıyor olması dikkat çekti. Buna göre Engin Altay 7 dönemdir, Özgür Özel, Veli Ağbaba, Bülent Tezcan ve Tekin Bingöl de 5 dönemdir Meclis'te yer alıyor.

ensonhaber.com

Seçimleri kaybeden CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa çağrıları yapılmaya başlandı.

Ancak Kılıçdaroğlu koltuğunu bırakmaya niyeti olmadığını yaptığı açıklamalarla kamuoyuna duyurdu.

Kılıçdaroğlu'nun tavrı parti tabanını iyice rahatsız etti ve istifa talepleri daha güçlü dile getirildi.

Ancak istifa isteği sadece Kılıçdaroğlu'na yönelik yapılmadı.

CHP’de yıllardır milletvekilliği yapan isimler de parti tabanına rahatsızlık vermeye başladı.

Yıllardır vekillik yapan bazı isimler İmamoğlu'nun safına geçti

Bu isimlerin başında ise Özgür Özel, Engin Altay, Bülent Tezcan, Veli Ağbaba, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek ve Onursal Adıgüzel geldi.

Kılıçdaroğlu'na yakın olan bu isimler bu kez de saf değiştirerek değişim çağrıları yapmaya başladı.

Son olarak ise CHP, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sızdırılan toplantısıyla çalkalandı.

Sızdırılan toplantıya katıldıkları görüldü

Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlıktan istifa etmesi tarafında olduğu bilinen İmamoğlu, CHP'li meclis üyelerinin de aralarında olduğu bir grup ile toplantı düzenledi.

Sızdırılan toplantıda CHP'nin yıllardır vekillik yapan isimleri Özgür Özel, Engin Altay, Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Veli Ağbaba, Muharrem Erkek ve Onursal Adıgüzel'in de yer aldığı görüldü.

Sızdırılan toplantıya katıldıkları görülen CHP'nin yıllardır vekillik yapan isimleri bir kez daha parti tabanını rahatsız etti.

En fazla 7, en az ise 3 dönem vekillik yaptılar

Artık görevlerinden istifa etmeleri istenen CHP'li isimlerin kaç dönemdir vekillik yaptıkları merak konusu oldu.

Buna göre Engin Altay'ın 7 dönem, Özgür Özel, Veli Ağbaba, Tekin Bingöl ve Bülent Tezcan'ın ise 5 dönemdir milletvekilliği yaptığı görüldü.

Onursal Adıgüzel ve Muharrem Erkek'in de 3 dönem vekillik yaptığı biliniyor.