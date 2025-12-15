Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında duruşma tarihi belli oldu

- Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasının ilk duruşması 15 Ocak 2026'da yapılacak.
- İmamoğlu'nun diploması, Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne geçişteki şaibe nedeniyle iptal edildi.
- Davanın kararı taraflara yazılı olarak bildirilecek.
Kıbrıs Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne geçişinde şaibe tespit edildikten sonra hakkında soruşturma başlatılan Ekrem İmamoğlu'nun diploması, İstanbul Üniversitesi'nde yapılan incelemeyle iptal edilmişti.
Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İmamoğlu hakkındaki diploma davasının 3. duruşması, geçtiğimiz hafta Silivri'de görüldü.
'DİPLOMA DAVASINDA DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU
İstanbul Bölge 5. İdare Mahkemesi'nde açılan davanın duruşma tarihi belli oldu.
İlk duruşma, 15 Ocak 2026, saat 11.00'de İstanbul 5. idare Mahkemesi’nde görülecek.
KARAR YAZILI OLARAK BİLDİRİLECEK
Karar çıksa dahi tarafların yüzüne okunmayacak.
Daha sonra karar, taraflara yazılı olarak tebliğ edilecek.