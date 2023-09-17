Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitingindeki taşlı saldırıda 28 kişi yargılanacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu için miting düzenleyen ve Erzurum'a giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, burada neden olduğu taşlı saldırıya ilişkin dava açıldı. Hazırlanan iddianamede olayın örgütlü gerçekleşmediği görüşüne yer verildi.

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ensonhaber.com

Türkiye'de tarihi seçimin üzerinden 4 ay geçti...

Siyaset arenasında kavgaların, ittifakların, yaşandığı Cumhurbaşkanlığı Seçimi hafızalara kazındı.

Seçim öncesi sahada yaşanan hareketlilikte kimi zaman siyasiler arasında gerginlik çıktı, kimi zamanda Millet İttifakı vatandaşlardan tepki gördü.

Tepkilerin arkasında ise bir araya gelen 6 partinin yol haritası ve terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den alınan destek yer aldı.

İmamoğlu İstanbul'u bırakıp şehir şehir gezdi

Öte yandan çalışmalar için harekete geçen isimlerden biri de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.

Megakent'i kaderine terk ederek şehir şehir miting düzenleyen ve oy isteyen İmamoğlu'nun bir durağı da Erzurum oldu.

Taşlı saldırı çıktı

İmamoğlu'na, kentte İl Seçim Kurulu tarafından büyük miting alanı gösterildi.

Erzurum İl Başkanlığı ve Ekrem İmamoğlu, büyük meydanın doldurulamayacağını öngörüp, şehir merkezinde miting yapma kararı aldı.

İzinsiz gerçekleştirilen bu miting, Erzurum'da olayların çıkmasına neden oldu.

Karşı karşıya gelen gruplar birbirlerine taş ve su şişesi attı. Bunun üzerine miting yarıda kaldı ve saldırıda çok sayıda kişi de yaralandı.

28 kişi yargılanacak

Olaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Saldırıya ilişkin dava açıldı. Bu kapsamda 28 kişinin yargılanmasına karar verildi.

Sanıklar, “silahla kasten ve basit yaralamaya teşebbüs” suçlarından yargılanacak.

Örgütlü gerçekleşmediği belirlendi

İddianamede saldırının örgütlü gerçekleşmediği görüşüne yer verildi.

Davanın tarihi ise henüz belli değil.