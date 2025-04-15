Ekrem İmamoğlu'nun kasası Adem Soytekin'in daire gasbı

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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması derinleşiyor.

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanarak cezaevine gönderildiği soruşturmada, her gün yeni bir skandal ortaya çıkıyor.

Bu kez savcılık soruşturmasına, İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Adem Soytekin'in milyonluk dairelere nasıl çöktüğü takıldı...

İLK BASKI GİRİŞİMİ İŞE YARAMADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuya ilişkin çalışmasında İmamoğlu ve ekibinin, Keleşoğlu Holding'e ait Eston Yapı yöneticilerine baskı kurarak 3 adet daireyi ele geçirdikleri belirlendi.

Elde edilen bilgilere göre İmamoğlu'nun kasası Adem Soytekin, Eston Yapı'nın Deniz İstanbul isimli inşaat projesi sürecinde 2015 ve 2017 yıllarında iki kez şirketi ziyaret ederek müteahhit firma üzerinde baskı kurmaya çalıştı.

Soytekin, bu ziyaretlerinde şirketten demir ve kalıp işlerini piyasa fiyatından yüzde 35 yüksek fiyata talep etti.

İMAMOĞLU İBB BAŞKANI OLUNCA HAREKETE GEÇTİ

İstediğini alamayan Soytekin, Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı olduktan sonra yeniden harekete geçti.

Soytekin, 2020 yılında müteahhit firmayı arayarak bu kez İmamoğlu’nun şirketten “kreş parası” isteğini iletti.

Firmadan yine olumsuz cevap alan ve haraç almayı kafasına koyan Soytekin, bu kez firma sahibinin ofisine giderek 3 adet 3+1 daire veya karşılığı ücretini talep etti.

TELEFONLA ARAYIP SESİ HOPARLÖRE VERDİ: PROJEYİ YAPTIRTMAM

Kendi başına istediklerini alamayan Soytekin, bu kez devreye Ekrem İmamoğlu'nu soktu.

Firma sahibinin ofisinde İmamoğlu’nu telefonla arayarak sesi mikrofona veren Soytekin, "Başkanım, kreş yapmayacaklarmış, anlaşamıyoruz." diyerek durumu İmamoğlu'na anlattı.

Ekrem İmamoğlu da "Kreş yapmıyorlarsa ben de onlara o projeyi yaptırmayacağım." tehdidini savurdu.

Savcılık soruşturmasına göre tehdit karşısında geri adım atan firma talebi kabul ederken Soytekin, "Başkanım, ben kendileriyle bir şekilde anlaşacağı.m" diyerek telefonu kapattı.

3 DAİRE BEDELSİZ DEVREDİLDİ

Bu olayın ardından 2020 yılında Deniz İstanbul Projesi Mercan Konakları'nda bulunan E4, F3 ve F2 bloklarından 3 adet daire, bedelsiz olarak Sulkar İnşaat’a devredildi.

Bedelsiz olarak devralınan daireler satışa çıkartıldı.

PARASINI ÖDEYİP GERİ ALDILAR

Bedelsiz çökülen dairelerinin düşük fiyata satışa çıktığını gören firma, projenin değerinin düşmemesi için ücretini ödeyerek daireleri satın aldı.

Deniz İstanbul projesinde güncel fiyatlarla 3+1 daireler 16 milyon TL ile 22 milyon TL aralığında değişirken tüm bu yaşananlar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında iletişim kaydıyla birlikte yer aldı.

SAVCILIK KONUŞMALARI VE İRTİKAPI BELGELEDİ

Söz konusu tehdit içerikli konuşmaların savcılık tarafından doğruladığı ve MASAK raporu ile irtikap eyleminin ise belgelediği ortaya çıktı.

MASAK verilerine göre çökme sonucu alınan dairelerin satışından elde edilen paranın akıbeti ise meçhul.