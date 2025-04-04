İHA

Ekrem İmamoğlu, 2025 Mart ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "rüşvet almak", "ihaleye fesat karıştırmak" gibi suçlamalarla tutuklandı.

Ortak olduğu İmamoğlu İnşaat üzerinden de yolsuzluk yaptığı iddia edilen İmamoğlu'nun şirketine el konmuş ve yeni bir soruşturma açılmıştı.

Hakkındaki soruşturmalar tüm yönleriyle süren İmamoğlu hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

TAPULAR BELEDİYE ADINA GEÇİRİLDİ

İstanbul Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi’nde, 1992-1996 yılları arasında 23 dönüm arsaya ruhsatlı binalar yapan arsa sahipleri, Gülseren Yapı Konut Kooperatifi’ni kurdu.

Yıllarca tapularını beklediler. 2016’da Yargıtay, 82 parsel için tapu kararını onadı. İddiaya göre, 2018’de, Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde, kooperatif üyesi Metin Altıntaş, tapuların çıktığını ve 16 dönümünün belediye adına geçirildiğini tesadüfen fark etti.

252 AİLE MAĞDUR EDİLDİ

Daha sonraki süreçte kooperatif başkanlığına geçen Altıntaş, dönemin belediye başkanı İmamoğlu ile yaptığı görüşmelerde olumsuz yanıt alınca, konuyu yargıya taşıdı.

Yıllardır süren mahkemelerde 4 dava hakkında yerel mahkeme, kooperatif lehine karar verdi. Tek parsel 2 dava ve kooperatif adına açılan 252 ailenin açtığı dava ise mahkemeden sonuç bekliyor.

"BELEDİYEYE GEÇİRDİĞİ YERLERE EV YAPACAĞINI ÖĞRENDİK"

1992 ve 1996 yılları arasında ruhsat verilerek yapılan dairelerinin kendilerine bir şey sorulmadan belediye açına geçirilmesini şaşkınlık karşılayan Altıntaş, yaşanan süreci anlatarak, "2016 senesinde karar çıkıyor. Biz bu kararı bekliyorduk. İmamoğlu o zaman belediye başkanıydı. İmamoğlu ile görüşmemizde biz vatandaşlara tapularını vereceğiz dediği halde biz tesadüfen 2018 yılında 26 dönüm yerimizin 16 dönümünü belediyeye devrettiğini, belediye adına tapu çıkardığını ve aynı zamanda buralarda kendi projesi olarak ev yapılacağını öğrendik.

Kendi yapmış olacağı artık kime verecekse. Bizim evlerimiz yerlerimiz var, kendi projelerimiz var. Bu yüzden biz ruhsat yapı kayıt belgesi de aldık. Üstelik ekstradan para da ödettiler bize. Biz bunları beklerken üyelerimizin birçoğunun yerini başkalarına vererek tapu verdi." dedi.

"İMAMOĞLU YÜZÜMÜZE KARŞI 'BURADA BENİM PROJEM VAR' DEDİ"

Dava açtıkları için evlerinden çıkarmadıklarını söyleyen Altıntaş, "Biz yürütme durdurma davası kararı açtık daha sonra da tapu tescil davası açtık. Şu anda 5 sene doldu, 6'ncı seneye geçiyoruz. 6 tek dava açmıştık. 6 davadan tek davada yerel mahkemeden kendi adımıza bizden yana karar çıkardık. Tek kat parsellerden 2 tane daha davamız kalmıştır, onlar da devam ediyor. İmamoğlu ile 4-5 kez görüştüğümüzde 2018 senesine kadar ‘Biz vatandaşın tapularını vereceğiz' diye konuşan bir insandı.

2018 senesinde ne zaman ki tapuları aldı biz İmamoğlu'nun yanına gittik. Direkt bizim yüzümüze karşı yanındaki Yakup isimli belediye başkan yardımcısına, ‘Yakup Bey vatandaşa anlat, bir daha benim karşıma çıkmasınlar' dedi. Bize söylenen buralar sizin değildir, buralar başkalarından belediye adına tapulanmıştır, belediyenin burada projesi vardır. İmamoğlu yüzümüze karşı ‘Burada benim projem var' dedi." diye konuştu.

"BUNLAR ZATEN HIRSIZDI, HER ŞEY ORTAYA ÇIKTI"

Mahkeme sürecinin devam ettiğini kaydeden Altıntaş, İmamoğlu'nun ‘yolsuzluk' soruşturması kapsamından tutuklanmasıyla ilgili de konuşarak, "İmamoğlu'nun burada vatandaşın yerini kendi adamlarına peşkeş çekerek onlara para ödediği evraklarını vereyim, ben size yeşil alanların tapulanmış tapularını vereyim. Bunların hepsi evrak olarak benim elimde.

Ben size benim üyelerimden tapu beklerken emekli hakimlerin çocuklarına evlerinin yerlerinin tapulandırılmış evraklarını vereyim. Bunların dolandırıcılığı, hırsızlığı konusundan ne arıyorlarsa. Kooperatiflerin adına, başka kooperatiflerin adına olan yerlerin tapulandırılıp başkalarına satıldığı yerlerin tapularını verebilirim, bu insanları getirebilirim. Bunlar zaten dolandırıcıydı, zaten hırsızdı. Şu anda açık açık her şey ortaya çıktı.

"İMAMOĞLU'NUN TRABZON'DA NEYİ VARDI"

Mahkemede olmayanları vereyim size. Mahkemede olanlar mahkemelerin yakaladıkları. İmamoğlu buraları vatandaşların yerlerini birilerinin aracılığı ile sattırmış. Bu şahıslara para ödüyor ki bu para 300 milyon lira üzerindedir.

Bu sattırmış olduğu yerlerin tapuları vatandaş adına vardır. Belediye bu tapulara ipotek koydurmuştur. Ben bunu laf olarak söylemiyorum. Babası çıkmış diyor ki böyle böyle. Ben Trabzon Sürmeneliyim. Senin Trabzon'da bir dikili ağacın oldu mu? İmamoğlu'nun ne zaman neyi vardı Trabzon'da, bana söylesin.

"ÖZGÜR ÖZEL'E VEREYİM EVRAKLARI, ÇALMIŞ BENİM YERİMİ"

Beni firmanın adına diyor. Senin firman kardeşinin firmasıdır. Kardeşi üzerindeki borçlardan dolayı intihar etmiştir. Sen bunları nasıl, ne şekilde aldın? Ben bunları evrakları ile verebilirim. Mahkemeler, savcılıklar yeter ki çağırsınlar bizi. Ben evrak vereyim hepsine.

Özgür Özel çıkmış sokaklarda bağırıyor, ben evrak vereyim eline, diyeyim buyur işte çalmış benim yerimi. Bu insanlara para ödüyor. Ben onlardan yazılı kağıt almışım. Bu paraları ne için alıyorsun sen tapulardan?" şeklinde konuştu.