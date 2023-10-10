Ekrem İmamoğlu'nun, Özgür Çelik'e oy verenlere koltuk dağıttığı delegelerin isimleri ifşa oldu Hafta sonu yapılan CHP İstanbul kongresinde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklediği Cemal Canpolat, delegelerin İBB'de işe alındığı iddia etti. O isimlerin kim olduğu ortaya çıktı.

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CHP'de sular durulmuyor.

Genel seçim öncesi krizlerin yaşandığı partide, seçim sonrası hesaplaşmalar başladı.

Şimdi ise yerel seçime doğru gidilirken parti içinde kurultay gündemi hakim.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir yandan seçim mağlubiyetiyle mücadele ederken bir yandan da karşısına geçen yakınındaki isimlere karşı savaş veriyor.

Bu isimlerden biri de bir dönem baba-oğul mesajı verdiği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu.

Kongrede de karşısına geçti

Öyle ki il kongrelerinde sık sık değişimciler ile genel merkezciler birbirlerine giriyor. Bunun son örneği de hafta sonu İstanbul kongresinde yaşandı.

Burada, İmamoğlu’nun ve değişimcilerin adayı Özgür Çelik olurken karşısında ise Kılıçdaroğlu’nun desteklediği Cemal Canpolat yer aldı.

Olaylı geçen kongrede en fazla oyu ise Çelik oldu.

İmamoğlu'nun liyakat yalanını ortaya çıkardı

Öte yandan kongrede adeta yeni bir savaş başlatıldı.

Canpolat, kürsüdeki konuşmasında, “CHP delegelerini, size oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum.” diyerek İmamoğlu’na meydan okudu ve İBB’deki liyakatsizliği ifşa etti.

İBB'de çalışan 15 delege ifşa oldu

Çok geçmeden gerçek ise ortaya çıktı. İtirafların ardından İmamoğlu’nun kendi adayına oy vermeleri durumunda koltuk dağıttığı delegeler ifşa oldu.

İşte İBB'de çalışan 15 delege...