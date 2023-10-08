CHP İl Başkan Adayı Cemal Canpolat, İmamoğlu'nun liyakat yalanını ifşa etti CHP İstanbul İl Başkan Adayı Cemal Canpolat, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun delegelerin oylarını almak için onları işe aldığını söyledi.

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ensonhaber.com

CHP'nin 4-5 Kasım kurultayına giden yolda, bu sürece büyük oranda etkileyecek İstanbul kongresi, Haliç Kongre Merkezi'nde başladı.

Kongrede, CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, İl Başkanlığı için yarışıyor.

Kılıçdaroğlu'nun desteklediği aday Cemal Canpolat, kongre sırasıdna yaptığı konuşmada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında çok tartışılacak iddialarda bulundu.

"Size oy vermek için işe aldığınız delegeler.."

Belediyede kadroların liyakattan uzak oluşturulduğunu söyleyen Canpolat, şu ifadeleri kullandı:

Kimse kendine paye çıkarmasın. Belediye başkanı olduktan sonra, CHP örgütünü dışarıda bırakmayı kabul edemiyorum. CHP'lilerin başka partiler üzerinden işe girmesini içime sindiremiyorum. Şimdi, CHP delegeleri size sadece oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum.

Değişimcilerin adayı Özgür Çelik

Değişimcilerin adayı değerlendirmesi yapılan CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik.

Çelik'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Genel Başkanlığa adaylığını açıklayan Özgür Özel'in desteğini aldığı ifade ediliyor.

İki aday da Alevi

Genel başkanlık yarışında Ankara, İzmir ve İstanbul delege sayısı bakımından büyük önem taşıyor.

Buna göre, en fazla delegeye sahip olan İstanbul'da, ilk aday Özgür Çelik olurken, değişimcilerin adayı olan Çelik’e rakip olması düşünülen kişi de parti içinde daha önce de il başkanlığı yapan Cemal Canpolat.

Bir diğer yandan iki adayın da Alevi olduğu biliniyor.