Ekrem İmamoğlu'nun söz verip yerine getirmediği vaatler

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İstanbul, 2019’da yapılan yerel seçimlerde yıllar sonra AK Parti’den CHP’ye geçti.
Büyük umutlarla göreve gelen Ekrem İmamoğlu döneminde İBB’de işler beklenildiği gibi gitmedi.
Artan borçlar, yönetim krizleri, şüpheli işe alımlar ve daha fazlası.
Ekrem İmamoğlu'nun 3,5 yılı
İBB Meclis’inde yapılan görüşmelerde de Ekrem İmamoğlu’nun 3,5 yılı gündeme getirildi.
Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Ekrem İmamoğlu’nun söz verip yerine getirmediği vaatleri sıraladı.
İşte Ekrem İmamoğlu’nun söz verip yapmadıkları:
- İstanbul'a 15 yeni baraj
- Akıllı durakların artırılması projesi
- Yeni ulaşım aracı - 'Megabüs' vaadi
- Metrobüs güzergahının yönünün değiştirilmesi
- Metrobüsün günlük yolcu kalitesi 1.5 milyona çıkartılacak
- Express Otobüs Hattı Projesi
- Yeni füniküler hatlarının inşaatı
- Toplu taşımada öncelikli sinyalizasyon sistemi
- Otobüs şeritleri düzenlemesi
- Metro istasyonlarındaki üst geçitlerin modernize edilmesi projesi
- Otobüslerde durak başı ücretlendirme tarifesi
- Ayakta yolculuk yapan öğrenciler için ders çalışma alanları
- 500T Otobüs Hattı'nda yoğunluğun azaltılması
- Bağımsız denetim kuruluşlarının İBB’yi denetlemesi