Ekrem İmamoğlu'nun söz verip yerine getirmediği vaatler Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki yönetimin göreve gelmesinin üstünden 3,5 yıl geçmesine rağmen İBB yönetimi vaatlerini yerine getirme noktasında sınıfta kaldı. İBB Meclisi'nde konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, yerine getirilmeyen vaatleri tek tek açıkladı.

ensonhaber.com İstanbul, 2019’da yapılan yerel seçimlerde yıllar sonra AK Parti’den CHP’ye geçti. Büyük umutlarla göreve gelen Ekrem İmamoğlu döneminde İBB’de işler beklenildiği gibi gitmedi. Artan borçlar, yönetim krizleri, şüpheli işe alımlar ve daha fazlası. Ekrem İmamoğlu'nun 3,5 yılı İBB Meclis’inde yapılan görüşmelerde de Ekrem İmamoğlu’nun 3,5 yılı gündeme getirildi. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Ekrem İmamoğlu’nun söz verip yerine getirmediği vaatleri sıraladı. İşte Ekrem İmamoğlu’nun söz verip yapmadıkları: İstanbul'a 15 yeni baraj

Akıllı durakların artırılması projesi



Yeni ulaşım aracı - 'Megabüs' vaadi

Metrobüs güzergahının yönünün değiştirilmesi



Metrobüsün günlük yolcu kalitesi 1.5 milyona çıkartılacak



Express Otobüs Hattı Projesi

Yeni füniküler hatlarının inşaatı

Toplu taşımada öncelikli sinyalizasyon sistemi



Otobüs şeritleri düzenlemesi



Metro istasyonlarındaki üst geçitlerin modernize edilmesi projesi



Otobüslerde durak başı ücretlendirme tarifesi



Ayakta yolculuk yapan öğrenciler için ders çalışma alanları



500T Otobüs Hattı'nda yoğunluğun azaltılması



Bağımsız denetim kuruluşlarının İBB’yi denetlemesi

