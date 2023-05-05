Ekrem İmamoğlu'nun yıllık izne ayrıldığı öğrenildi Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte mitinglere katılan Ekrem İmamoğlu'nun, 1 - 14 Mayıs tarihlerinde yıllık izne ayrıldığı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kaldı. Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü sandık başına gidecek.

Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken, Millet İttifakı'nın adayı da Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

Kılıçdaroğlu adaylığını açıkladıktan sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile mitingler yapmaya başladı.

Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından da gideceği yerleri video çekerek duyuruyor.

İstanbul dışında yaptığı mitinglerle bazı çevrelerin tepkisini alan İmamoğlu'nun şimdi ise yıllık izne ayrıldığı öğrenildi.

Belgeler sosyal medya üzerinden paylaşıldı

EHA MEDYA tarafından Twitter hesabından paylaşılan bir belgede, Ekrem İmamoğlu'nun yıllık izne ayrıldığı öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğünce İstanbul Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğü’ne yapılan bildirimde, 1-14 Mayıs tarihlerinde İmamoğlu'nun izinde olacağı belirtildi.

Ekrem İmamoğlu tarafından hazırlanan 28.04.2023 tarih, E-96514166-646-2023.691944 sayılı belgede şu ifadeler yer aldı:

“01.05.2023 – 14.05.2023 tarihleri arasında 14 (on dört) gün yıllık izinde olacağımdan, bu süre zarfında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Vekaleti görevi, Meclis üyesi Sayın Ülkü SAKALAR tarafından yürütülecektir. Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.”