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- EKYS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2021 EKYS ne zaman?
EKYS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2021 EKYS ne zaman?
- Haber Merkezi
- 04.03.2021 - 15:27
2021 yılı EKYS, yani müdür ve müdür yardımcısı seçme sınavı (EKYS) başvuru işlemleri 5-11 Şubat arasında alınmıştı.
Mart ayının ilk haftası geride kalırken, EKYS 2021 sınav giriş belgesinin yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor.
Peki, EKYS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2021 EKYS ne zaman?
EKYS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
ÖSYM tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'na ilişkin duyuru yayımlandı. Duyuruda, MEB kadrolarında öğretmen olarak görev yapan adayların girebileceği EKYS giriş belgeleri yayımlandığı bilgisi yer aldı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
14 Mart 2021 tarihinde uygulanacak olan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2021-MEB-EKYS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
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EKYS NE ZAMAN?
Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) 14 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve 150 dakika (2,5 saat) sürecek. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan, bir test uygulanacak.
Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları şu şekildedir:
- a) Genel kültür: %20
- b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi: %10
- c) Değerler eğitimi: %10
- ç) Eğitim ve öğretimde etik: %10
- d) Eğitim bilimleri: %30
- e) Mevzuat (T.C. Anayasası, 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 657 sayılı Kanun, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 1/11/1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Millî Eğitim Bakanlığı başlıklı Onuncu Bölümünde yer alan hükümler): %20. Testte tüm mevzuattan soru yer almayabilir.