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EKYS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2021 EKYS ne zaman?

EKYS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2021 EKYS ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı için geri sayım devam ediyor. Sınava girecek olan adaylar, EKYS 2021 sınav giriş belgesinin yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor.