El Cezire muhabiri Arapça konuştuğu gerekçesiyle İYİ Partili görevlinin saldırısına uğradı İstanbul Ümraniye'deki seçim stantlarını dolaşan El Cezire muhabiri Rokaya Çelik, Arapça konuştuğu gerekçesiyle İYİ Parti çadırı önünde darbedildi. Muhabirin üstüne yürüyüp eline vuran İYİ Partili saldırgana polis ekipleri engel oldu.

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14 Mayıs seçimlerine günler kala partilerin seçim çalışmalarına devam ettiği İstanbul'un Ümraniye ilçesinde çirkin bir olay yaşandı.

Alemdağ Caddesi'nde partilerin seçim stantlarını dolaşarak vatandaşlara sorular soran El Cezire muhabiri Rokaya Çelik, İYİ Parti çadırına yöneldiği sırada hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Kadın muhabire yaklaşan İYİ Partili bir şahıs, "Burası Türkiye burada Arapça konuşamazsın, ülkene dön" ifadelerini kullanarak yayınını engellemeye çalıştı.

Çelik'in, "Ben de Türk'üm" diyerek karşılık vermesi de İYİ Partiliyi durdurmadı.

Muhabirin eline vurdu

Diğer partilerin çadırlarında da çekim yaptığını ancak sadece İYİ Parti çadırına geldiğinde tepkiyle karşılaştığını belirten muhabir, konuşmasına devam ettiği sırada İYİ Partili şahsın fiziksel müdahalesine de maruz kaldı.

Saldırgan, üzerine yürüdüğü Rokaya Çelik'in eline vurarak mikrofonu almaya çalıştı.

Bölgedeki polis ekipleri İYİ Partili saldırgana müdahale etti.

"Destek mesajları için teşekkür ediyorum"

Yaşananların ardından bir sosyal medya paylaşımı yapan Çelik, "Bugün muhabiri olduğum Al Jazeera Mubasher için canlı yayın yaparken Ümraniye'deki İYİ Parti standındaki bazı kişiler tarafından Arapça konuştuğum için kameramanım ve ben saldırıya uğradık. Pek çok kişiden destek mesajları aldım herkese çok teşekkür ediyorum. Irkçı bir saldırıya maruz kaldık ama mesajlarınız içime su serpti ve bu ülkede ne kadar çok iyi insan olduğunu bana tekrar hatırlattı. Bu tarz problemlerle bazen maalesef karşılaşıyoruz ama işimizin başındayız" ifadelerini kullandı.