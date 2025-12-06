Ela Rümeysa Cebeci ve Meltem Acet serbest bırakıldı

- Ela Rümeysa Cebeci ve Meltem Acet, İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı.
- İki spiker, sağlık kontrolü sonrası jandarma tarafından ifadeleri alındı.
- İfadelerinin ardından serbest bırakıldılar.
Dün sabah saatlerinde, ünlü isimlere yönelik yapılan uyuşturucu operasyonlarına dair bir son dakika geldi.
Bu operasyonlara, bir yenisi daha eklendi.
Uyuşturucu soruşturması kapsamında Ela Rümeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.
İKİ İSİM GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Ela Rumeysa Cebeci ve Meltem Acet gözaltına alındı.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER
Jandarma ekiplerince, Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Cebeci ve Acet Sağlık kontrolünden geçirilerek, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
SERBEST KALDILAR
Cebeci ve Acet, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.