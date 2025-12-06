Ela Rümeysa Cebeci ve Meltem Acet serbest bırakıldı Spikerler Ela Rumeysa Cebeci ve Meltem Acet, uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Dün gözaltına alınan spikerlerin bugün ise serbest kaldığı öğrenildi.