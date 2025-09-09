Ela Rümeysa Cebeci'den Sumud Filosu'na saldıran İsrail'e tepki: İsrail korkaktır

Gazze'de yaşanan insanlık krizi gün geçtikçe büyüyor...

Bölge halkı zorlu yaşam koşullarıyla mücadele ederken, bir yandan da saldırılara karşı 'canlı' kalmaya çalışıyor.

Açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı, çoğunluğu çocuk olmak üzere her geçen gün artıyor.

Gazze Şeridi'ne yardım girişini engelleyen İsrail'e ise dünyadan tepki yükseliyor.

SUMUD FİLOSU GAZZE'YE DOĞRU YOLA ÇIKTI

Bu kapsamda Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için 44'ten fazla ülkenin desteğiyle Küresel Sumud Filosu (Global Sumud Flotilla) adıyla oluşturulan uluslararası sivil yardım filosuna bağlı tekneler, 31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıktı.

Aynı gün İtalya'nın Cenova kentinden de toplamda 300 ton yardım malzemesi taşıyan birkaç tekne, filoya katılmak üzere Akdeniz'e açıldı, filoya Türkler de katıldı.

YARDIM FİLOSUNA HAVA SALDIRISI DÜZENLENDİ

Tunus'taki limanda filonun ana teknesine 'drone' saldırısı düzenlendi.

Filo, Tunus'un Sidi Busaid Limanı'nda filoya katılan bir İspanyol gemisinin İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA) tarafından hedef alındı.

"EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİR VİCDAN AYAKLANMASI"

Show TV'de Ela Rümeysa ile Bu Sabah programının gündeminde de bu konu vardı.

Sunucu Ela Rümeysa Cebeci de, filoya düzenlenen saldırıya sessiz kalmadı.

Gazze için yapılmaya çalışan yardımları 'vicdan ayaklanması' olarak tanımlayan Cebeci, şu sözlerle tepkisini dile getirdi:

Dünyada eşi benzeri olmayan bir vicdan ayaklanmasını görüyoruz günlerdir; Sumud Filosu. Onlarca tekne ve onlarca, vicdanı olan ve 'ben insanım' diyebilenler yola çıktı. Gazze'ye bir parça olsun yardım ulaştırabilmek için. Karınca gibi.



Tarafımız da belli olsun. İnsan olduğumuz, o kabusa, yaşanan katliama sessiz kalarak 'suç ortağı olmayalım' diye yola çıkanlar oldu, Türkler de var aralarında. Onlarla gurur duyuyoruz.

"İSRAİL'İN BU SALDIRILARI KORKAKLIĞIN GÖSTERGESİDİR"