Elazığ 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların yüzde 68'i asılsız çıktı

112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen asılsız ihbarların ardı arkası kesilmiyor...

Yapılan uyarılara rağmen gereksiz meşgul eden vatandaşların ihbarları ise şaşırtmaya devam ediyor.

273 BİN ÇAĞRI KARŞILANDI

İçişleri Bakanlığınca acil çağrıların tek merkezde toplanması amacıyla kurulan 112 Acil Çağrı Merkezi, yaklaşık 4 yıl önce yapımının tamamlanmasıyla Elazığ'da, yeni binasında hizmet vermeye başlamıştı.

112 Acil Çağrı Merkezi, 1 Ocak 2025 tarihinden bu yana 273 bin çağrıyı karşıladı.

Bu çağrılardan 88 bini asıl vaka olduğu belirtilirken, 184 bin çağrının ise vakaya dönüşmeyerek gereksiz çağrı olduğu bildirildi.

"ASILSIZ ÇAĞRI ORANIMIZ YÜZDE 68 CİVARINDA"

Geçen seneye oranla asılsız çağrılarda bir değişiklik yaşanmadığını ve asılsız çağrı oranının yüzde 68 olduğunu belirten Elazığ 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Ahmet Erdem, "Bu çağrıların 88 bini asıllı, 184 bini asılsız çağrı diye kayıtlarımıza girdi. Asılsız çağrı oranımız yüzde 68 civarında, geçen sene de yüzde 68 civarındaydı. İnşallah düşmesini bekliyoruz" dedi.

"ASILSIZ ÇAĞRI ORANININ DÜŞMESİNİ BEKLİYORUZ"

Erdem, ayrıca mayıs ayında yürürlüğe giren Kabahatler Kanunu'ndaki yeni düzenlemelere dikkat çekerek şöyle devam etti: