Elazığ buz kesti: Süs havuzları dondu

İHA
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Elazığ'da soğuk hava ve don etkili oldu.
Sıcaklıkların eksilere düşmesi günlük yaşamı olumsuz etkilerken kent genelindeki süs havuzları buzla kaplandı.
UYARI YAPILDI
Vatandaşlar don olayına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde havanın parçalı yer yer çok bulutlu olarak geçmesi; gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile beraber yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi tahmin edilmektedir" denildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış