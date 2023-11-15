Elazığ'da deprem konutlarının yüzde 75’i tamamlandı Elazığ’da, Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından temelleri atılan kalıcı konutlarda çalışmaların yüzde 75’i tamamlanırken, konutların yıl sonunda teslim edilmesi planlanıyor.

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İHA

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat'ta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen Elazığ’da 7 bin 556 konut yapılması için çalışma başlatılırken, ilk konutun temelleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılmıştı.

İlk etapta 505 konutun yapılacağı merkeze bağlı Aşağıdemirtaş köyünde TOKİ tarafından yapılan 26 binanın 12’sinde dış cephe çalışmaları tamamlanırken kalan yapılarda çalışmalar hızla devam ediyor.

Yapımı devam eden 505 konutun yapımı yüzde 75 tamamlanırken, konutların yıl sonuna kadar vatandaşlara teslim edilmesi bekleniyor.

"Şu anda konutların yüzde 75’i tamamlandı."

Kaba imalatlarının yüzde yüz tamamlandığını aktaran inşaat mühendisi Ceyda Sucu, ''Alt yapı imalatlarımız da tamamlandı. Cephede son 4 bloğumuz kaldı. Hızlı bir şekilde konutları yaparak teslim etmeye çalışıyoruz. Yıl sonuna kadar da çoğunu teslim edeceğiz. Depremin hemen ardından çalışmalara başlamıştık. Elimizden geldiğince de hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Şu anda konutların yüzde 75’i tamamlandı. Geriye kalan çevre düzenlemesi ve birkaç cephenin mantolamasında eksiklikler var, onların yapımı da hızlı bir şekilde devam edecek ve yıl sonunda teslim edeceğiz. Burada 26 tane blok 505 konut var. Tüm dairelerimizin hepsi 3+1 85 metrekaredir. Bloklarımız 2 tip DB ve GB tipi şeklinde olacak. 26 bloktan 12 tanesinin dış cephesi tamamlandı. Diğer 14 cephenin 6’sında cephe çalışmaları devam ediyor.'' dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)