Elazığ'da depremzedeler için yapılan TOKİ konutunun ilk bloğu tamamlandı Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Elazığlı afetzedeler için yapımına başlanan toplu konutlarda katlar yükseliyor.

İHA

Türkiye, 6 Şubat günü asrın felaketini yaşadı…

Kahramanmaraş merkezi 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, 11 ili yerle bir etti.

O illerden biri olan Elazığ’da da yüzlerce insan yersiz yurtsuz kaldı.

Saha çalışmaları sürüyor

Afetin yaralarını sarmak için anında işe koyulan devlet, sahada çalışmaya başladı.

Depremzedeler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ yeni konutlar yapıyor.

Aşağıdemirtaş mevkisinde yapımına başlanan TOKİ konutlarının ilk bloğun kaba inşaatı tamamlandı.

5 ayda tamamlanacak

Diğer konutların yapımı da hızla devam ederken, konutların 5 ay içerisinde bitirilip, vatandaşlara teslim edilmesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan TOKİ konutlarında büyük bir mesafe aldıklarını belirten inşaat mühendisi Ceyda Sucu, şunları söyledi:

Yağış engel olsa da hizmet gecikmeyecek