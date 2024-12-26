İHA
Elazığ'da edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen park halindeki otomobil, bir anda yanmaya başlayarak alev topuna döndü.
Alevleri gören, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Kısa sürede olay yerine gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, çıkan yangını söndürdü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Ekipler, yangının çıkış sebebiyle alakalı inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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