Yerli ve milli otomobil Togg'a kavuşan Türkiye, aracı görücüye çıkardı.
Böylelikle vatandaşlar tarafından oldukça merak edilen Togg, gittiği her şehirde coşkuyla karşılanmaya başladı.
7'den 70'e her yaş grubundan vatandaş yoğun ilgi göstererek hatıra fotoğrafı çektiriyor.
Aracın bugünkü durağı ise Elazığ oldu.
Anadolu topraklarındaki cana yakınlık ve tutkuyu yansıtan kırmızıdan ilham alınarak üretilen Anadolu rengi, Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşların ilgisine sunuldu.
Yerli ve milli otomobili görmek için gelen vatandaşlar, Togg'un fotoğrafını çekerek stant görevlilerinden bilgi aldı.
"İnsanlar gözünü alamıyor"
Togg aracını gören vatandaşlardan Mehmet Zorlu, şu ifadeleri kullandı:
Gerçekten de müthiş bir şey. Gurur abidesi söylenecek en güzel şey budur. Kendi öz aracımız. İthal değil inşallah daha nice Togg’lara. Bizlere sadece Togg yetmez daha nice markalara. İnsanlar gözünü alamıyor gerçekten çok heyecan veriyor. Çok beğendim. Kırmızı olması da yakıyor zaten.
"İnşallah daha ileriye doğru gideriz"
Bugün güzide araç Togg’u görmeye geldiğini aktaran Mehmet Serinkaya ise şöyle konuştu:
Gerçekten şahane bir iş olmuş. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah daha ileriye doğru gideriz. Ben daha önce görmemiştim. Nasip bugüneymiş. Bugün de inşallah iyice inceledikten sonra fotoğraf çekeceğim.