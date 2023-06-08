İHA

Yerli ve milli otomobil Togg'a kavuşan Türkiye, aracı görücüye çıkardı.

Böylelikle vatandaşlar tarafından oldukça merak edilen Togg, gittiği her şehirde coşkuyla karşılanmaya başladı.

7'den 70'e her yaş grubundan vatandaş yoğun ilgi göstererek hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Aracın bugünkü durağı ise Elazığ oldu.

Anadolu topraklarındaki cana yakınlık ve tutkuyu yansıtan kırmızıdan ilham alınarak üretilen Anadolu rengi, Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşların ilgisine sunuldu.

Yerli ve milli otomobili görmek için gelen vatandaşlar, Togg'un fotoğrafını çekerek stant görevlilerinden bilgi aldı.

Togg aracını gören vatandaşlardan Mehmet Zorlu, şu ifadeleri kullandı:

Gerçekten de müthiş bir şey. Gurur abidesi söylenecek en güzel şey budur. Kendi öz aracımız. İthal değil inşallah daha nice Togg’lara. Bizlere sadece Togg yetmez daha nice markalara. İnsanlar gözünü alamıyor gerçekten çok heyecan veriyor. Çok beğendim. Kırmızı olması da yakıyor zaten.