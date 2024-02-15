Elazığ'da yerinde dönüşüm kapsamında ilk ev sahibine teslim edildi 6 Şubat'ta 11 ilin etkilendiği depremde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinesinde afet konutlarının çalışmaları sürdürülürken, Elazığ'da ilk konut sahibini buldu.

İHA

Asrın felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor.

6 Şubat'ta yaşanan merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 şiddetindeki depremde, binlerce kişinin evi yerle bir oldu.

Deprem konutlarının inşası devam ediyor

Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde, depremden etkilenen şehirlerde afet konutlarının çalışmaları sürüyor.

Bu çerçevede hayata geçirilen 'Yerinde Dönüşüm Projesi' ile depremden etkilenen Elazığ’da da hummalı çalışmalar devam ediyor.

Elazığ'da 250 kişi başvuruda bulundu

Elazığ Valiliği öncülüğünde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Elazığ Belediyesi, İl Özel İdaresi iş birliğinde yürütülen projeye kent genelinde 250 kişi başvurdu.

İlk köy evi sahibine teslim edildi

İlk yerinde dönüşüm projesinin tamamlandığını duyuran Elazığ Valisi Ömer Toraman, ''6 Şubat depremlerinde Elazığ Merkez Körpe köyündeki evi ağır hasar alan Turan Gürkıvılcım, yerinde dönüşüm kapsamında, devletimizin sağladığı destekler ile evini yaptı." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)