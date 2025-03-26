Elazığ'da zabıta ekiplerinden bayram öncesi sıkı denetim

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehirde yıl boyunca süren rutin denetimlerinin yanı sıra, bayram öncesi özellikle tatlı ve şekerleme üretimi yapan imalathanelere yönelik denetimlerini sıklaştırdı.
Ekipler, işletmelerin hijyen standartlarına uygun olup olmadığını kontrol etti.
ÜRETİM VE DEPOLAMA KOŞULLARI DENETLENDİ
Zabıta ekipleri, işletmelerin depolama koşullarını, son kullanma tarihlerini, ürün gramajlarını ve personelin kişisel hijyen durumlarını da denetledi.
Denetimlerde, sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla, kurallara uymayan işletmelere karşı yasal işlemler başlatıldı.
DENETİMLER TİTİZLİKLE SÜRÜYOR
Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü yaptığı açıklamada, bayram öncesi denetimlerin titizlikle devam edeceğini bildirdi.
Ayrıca mevzuata aykırı durumlar tespit edilen işletmelere gerekli uyarıların yapıldığı ve yasal işlemlerin uygulandığı ifade edildi.
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