Elazığ’daki yıkımda bayrak hassasiyeti: O anlar duygulandırdı Depremlerde ağır hasar gören apartmanın kontrollü yıkımı sırasında operatör, fark ettiği 3’üncü kattaki Türk bayrağını iş makinesiyle alarak iş arkadaşına verdi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DHA Türkiye depremlerle mücadele eden bir ülke... Yaşanan depremler ardından devlet-millet el ele yaşanan felaketlerin yaraları sarılıyor. Elazığ’da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerinde ağır hasar gören yapıların yıkımı sürüyor. Elazığ Valiliği karşısındaki ağır hasarlı bir apartmanın, çevre güvenliği alınarak yıkımına başlandı. Bayrağı fark etti Bu esnada hidrolik makaslı ekskavatör operatörü, 3’üncü katta balkonda duran Türk bayrağını fark etti. Arkadaşına teslim etti İş makinesinin makası ile titizlikle binadaki bayrağı alan operatör, aşağıda bekleyen iş arkadaşına teslim etti. O anlar kaydedildi O anlar, çevredekilerce cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.