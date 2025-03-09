Elden kira alan ev sahipleri ve kiracılara 20 milyon liraya kadar para cezası

Haber Merkezi

Son dönemde artan kira fiyatları sebebiyle bazı ev sahipleri, vergi ödememek için yeni yollar aramaya başladı.

Kontrat yapmaktan kaçınan ya da kira ödemelerinin bir kısmını elden alan ev sahipleri, kayıt dışı ekonomi yaratma yoluna gidiyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ev sahiplerinin kurnazlığı üzerine denetimlerini sıkılaştırdı.

FIRSATÇILAR VERGİDEN KAÇAK İÇİN YENİ YOLLAR BULDU

Hazine ve Maliyet Bakanlığı geçen yıl kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında “konut ve iş yeri gibi taşınmaz kiralarının banka veya PTT ile ödenmesi” ile ilgili bir yasa çıkarmıştı.

Ancak son dönemde yüzde 25 zam sınırının kalkması ve TÜFE göre yapılan kira artışları, bazı fırsatçı ev sahiplerini harekete geçirdi.

CİMER ve Gelir İdaresi Başkanlığına konuyla ilgili şikâyetlerin gelmeye başladığı belirtildi.

YÜKSEK VERGİDEN KAÇMAK İÇİN KİRAYI ELDEN ALIYORLAR

Bazı ev sahiplerinin yüksek vergi ödememek için kontrat yapmak istemediği, evi boş gösterdiği ya da mevcut kira ödemelerinin bir kısmını elden, kalan kısmını (düşük miktar) banka yoluyla almak istediği ortaya çıktı.

Yaşanan bu durum ev sahipleri ve kiracılar arasında problem çıkarmaya başladı.

Kiracılar durumun kanun dışı olduğunu belirtse de, ev sahiplerinin bu yönde ısrarları bazı davalara dahi konu oldu.

ELDEN KİRA ALAN VE VERENLERE CEZA KESİLECEK

Konuyla ilgili araştırmalarını derinleştirerek saha araştırmaları yapan ekipler, evini boş gösteren, kontrat yapmaktan kaçınan ya da kira ödemelerinin bir kısmını elden alan ev sahiplerine ceza kesmeye hazırlanıyor.

Bu süreçte tapu kayıt sistemi ve banka hesaplarının detaylı bir şekilde inceleneceği ifade ediliyor. Hem ev sahipleri hem de kiracılar için büyük mali cezalar doğurabilecek olan bu durum, vatandaşların yalnızca yasal yollara başvurması gerektiğini gözler önüne seriyor.

Uzmanlar, cezai yaptırımlardan kaçınmak adına kira ödemelerinin mutlaka kayıt altına alınması gerektiğini belirtiyor.

Bu bağlamda, uzmanlar, ev sahibi kabul etse de etmesin, 500 liranın üzerindeki tüm kira bedellerinin banka veya PTT aracılığıyla yapılması gerektiğine dair uyarılarda bulunuyor.

KİRACILARA DA CEZA KESİLECEK

Geçen yıl devreye giren kanuna göre, daha önce iş yeri kiralamalarında hem kiracıya hem de kiralayana ceza uygulanırken, konut kiralamalarında yalnızca ev sahiplerine ceza kesiliyordu.

Ancak, Temmuz ayında TBMM’de kabul edilen Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile kiracıya da ceza uygulanması mevzuata dahil edildi.

20 MİLYON LİRAYA KADAR CEZASI VAR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, düzenleme kapsamında, kira ödemelerini banka ya da PTT aracılığıyla yapmayan ve elden ödeyenlere, her bir tespit için kira bedelinin yüzde 10’u oranında özel usulsüzlük cezası kesilecek.

Ceza tutarı ise 5 bin liradan az olamayacak. Kiracı, ödemenin elden yapıldığını ödemenin ardından 5 iş günü içinde idareye bildirirse, kendisine ceza kesilmeyecek. Ayrıca, bir takvim yılı içinde kesilecek ceza tutarının üst sınırı 8 milyon 700 bin liradan 20 milyon liraya çıkarıldı.