Elinde olan hemen atsın! Bakanlık paylaştı: Bu temizlik ürünü artık satılmayacak Ticaret Bakanlığı tarafından tüketici sağlığını tehdit eden ürünlerin tespit edilmesine yönelik yapılan denetimler tüm hızıyla devam ediyor. Son yapılan denetimler sonucunda, bir temizlik ürününün daha piyasadan toplatılmasına karar verildi.