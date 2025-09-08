Abone ol: Google News

Elinde olan hemen atsın! Bakanlık paylaştı: Bu temizlik ürünü artık satılmayacak

Ticaret Bakanlığı tarafından tüketici sağlığını tehdit eden ürünlerin tespit edilmesine yönelik yapılan denetimler tüm hızıyla devam ediyor. Son yapılan denetimler sonucunda, bir temizlik ürününün daha piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Yayınlama Tarihi: 08.09.2025 16:54
Ticaret Bakanlığı, vatandaşların sağlığını tehlikeye atabilecek ürünlere karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Bakanlığın “Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi” üzerinden yaptığı son duyuruda bir temizlik ürünün daha satışını yasakladı.

Yapılan denetimler sonucunda, söz konusu temizlik ürünün çocuk emniyetli kapatma düzeneğinin bulunmaması nedeniyle piyasaya arzı yasaklandı.

Güvenlik açısından risk taşıdığı hem de yasal standartlara aykırı olduğu gerekçesiyle toplatma işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.

BU YÜZEY TEMİZLEYİCİLERDEN UZAK DURUN

Bakanlık tarafından yapılan incelemeler sonucunda Poxy markasına ait Tuvalet, Banyo ve Klozet Yüzey Temizleyicisinin “Çocuk Emniyetli Kapatma Düzeneği (Bknz.Sea Md.36/2/B) İle Dokunsal Uyarıların (Bknz.Sea Md.36/2/C ) Bulunmaması” nedeniyle güvenlik riski oluşturduğu belirtildi.

Söz konusu üründe tespit edilen güvenlik riskleri nedeniyle tüketicilerin dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

