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Elmalı Barajı'nda son durum

Elmalı Barajı'nda son durum

İstanbul’da barajlardaki doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesi yüzde 21.11 seviyesine inerken, bu durumdan en fazla etkilenen barajlardan biri de Elmalı Barajı oldu.