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Elmalı Barajı'nda son durum
İstanbul’da barajlardaki doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesi yüzde 21.11 seviyesine inerken, bu durumdan en fazla etkilenen barajlardan biri de Elmalı Barajı oldu.
- İHA
- 28.12.2020 - 09:42
- Güncelleme : 28.12.2020 - 09:53
İstanbul’da yağışların azalması sonrasında barajlar alarm verdi. Anadolu yakasında Elmalı Barajı’ndaki suyun 4’te 3’ü çekildi.
Barajdaki suyun deniz seviyesinden yüksekliği 54 metreye kadar düştü. Bu oran geçtiğimiz yıl 66 metreydi. Bu da son 1 yılda su seviyesindeki düşüklüğün 12 metre olduğunu gösteriyor.
DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR
Eylül ayında, Anadolu Yakası’na su sağlayan Elmalı Barajı’nda doluluk oranı yüzde 32 idi. Son 3 ay içinde, barajda su oranındaki azalma devam etti. Aralık ayında yüzde 23.7 seviyesine kadar geriledi.
YÜRÜYÜŞ YAPILABİLİYOR
Geçtiğimiz aylarda suyla kaplı alanlarda ise artık rahatlıkla yürüyüş yapılabiliyor. Öte yandan suların çekildiği baraj drone ile havadan görüntülendi.
Elmalı Barajında korkutan görüntü: suların 4'te 3'ü çekildi VİDEO